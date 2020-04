Pracowity początek tygodnia kętrzyńskich strażaków

27 kwietnia w godzinach rannych doszło do dwóch zdarzeń, w których interweniowali strażacy z powiatu kętrzyńskiego.

We wsi Rutka (gm. Barciany) w płomieniach stanęły zabudowania gospodarcze. - Mieliśmy zgłoszenie, że pali się garaż. Jednak po przyjeździe na miejsce strażacy stwierdzili, że pali się kompleks budynków gospodarczych - mówi kpt. Kamil Golon, zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. Na miejsce zadysponowano m.in. OSP Barciany i OSP Drogosze.

W tym samym czasie strażacy z OSP Korsze zostali wezwani do udzielenia pomocy mężczyźnie, który na jednej z korszeńskich ulic przewrócił się jadąc elektrycznym wózkiem. - Rozwijający się pożar w Rutce zmusił nas do przedysponowania sił i środków. Kiedy na miejscu zdarzenia w Korszach pojawił się Zespół Ratownictwa Medycznego, nasze zastępy zostały skierowane do pomocy przy pożarze - relacjonuje Kamil Golon.

Pożar w Rutce został zlokalizowany i trwa jego dogaszanie. Na szczęście nikt w nim nie ucierpiał. Na miejscu pracuje łącznie pięć strażackich zastępów z JRG Kętrzyn, OSP Korsze i OSP Barciany.

