Tragedia w Michałkowie. Mężczyzna zginął w płomieniach

Do tragicznego zdarzenia doszło 15 lutego w Michałkowie (gm. Barciany). Podczas rozpalania ognia zginął mężczyzna.

Do zdarzenia doszło ok. godz. 15.00. Wtedy to kętrzyńscy strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze domu w Michałkowie. Na miejsce zadysponowano łącznie pięć zastępów z JRG Kętrzyn, OSP Barciany i OSP Mołtajny. - Po przyjeździe na miejsce okazało się, że nie palił się dom, a spalił się mężczyzna. Najprawdopodobniej rozpalał coś w piecu i wtedy jego ubranie zajęło się ogniem. Nie udało mu się tego ugasić. Strażacy po przyjeździe dogasili palące się ubrania i m.in. resztki porozrzucanych po podłodze kartek. Niestety mężczyzny nie udało się już uratować - relacjonuje kpt. Kamil Golon, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie.



Ogień nie rozprzestrzenił się na resztę mieszkania. Mężczyzna miał ok. 60 lat. W akcji brało udział łącznie 18. strażaków, policja i Zespół Ratownictwa Medycznego.



Szczegółowe okoliczności wyjaśni policyjne śledztwo.



