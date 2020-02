Wmurowano akt erekcyjny pod budowę Placówki Straży Granicznej

Jeszcze w tym roku funkcjonariusze straży granicznej doczekają się w Barcianach nowej siedziby. Dotychczasowy obiekt pamięta jeszcze lata 70 - te.

Na terenie służbowej odpowiedzialności Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej odbyła się uroczystość podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowego obiektu Placówki Straży Granicznej w Barcianach.W przedsięwzięciu 28 stycznia udział wzięli przedstawiciele władz wojewódzkich i lokalnych, duchowieństwa i służb mundurowych oraz funkcjonariusze z PSG w Barcianach.Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Aleksander Socha w swoim wystąpieniu podkreślił, że nowoczesna placówka zapewnieni funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej lepsze warunki służby i pracy. Natomiast Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Robert Inglot zwrócił uwagę na kwestię ochrony granicy państwowej, będącej jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Podkreślił, że nowy obiekt z pełnym zapleczem logistycznym, usprawni działania funkcjonariuszy Straży Granicznej poprzez zapewnienie nowoczesnych standardów pełnienia służby w realizacji ustawowych zadań.Inwestycja w 75% współfinansowana jest z unijnego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Bezgraniczne bezpieczeństwo”, którego łączny koszt wynosi prawie 21 mln zł. Powstanie budynek administracyjny, garażowy - techniczny, kojce dla psów służbowych, a także 50 m wieża antenowa.Obecna siedziba powstała jeszcze w latach 70 - tych XX wieku. Aktualnie służbę w niej pełni 50. mundurowych, którzy nadzorują ok. 20 - kilometrowy odcinek granicy z Obwodem Kaliningradzkim. Prowadzą też działania na terenie całego powiatu kętrzyńskiego, m. in. kontrolę legalności zatrudnienia. Nowa siedziba ma powstać do końca 2020 roku.